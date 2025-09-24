Cosquín: un joven fue detenido con una moto robada y billetes falsos

Cosquín. En el marco de un operativo de control preventivo realizado en barrio Villa Pan de Azúcar de Cosquín, personal policial detuvo ayer a un joven de 23 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro y que además tenía en su poder moneda extranjera apócrifa.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos controlaron una Honda Wave, y al realizarle el palpado preventivo al conductor encontraron los billetes falsos entre sus pertenencias. Posteriormente, al verificar el dominio del rodado en el sistema policial, se constató que tenía pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de San Francisco.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del joven, quien fue trasladado a sede policial, junto al secuestro de la motocicleta y de la moneda apócrifa.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes.

