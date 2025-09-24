Crimen de Sebastián Villarreal: la familia se opone al juicio abreviado

Córdoba. “Sebastián fue asesinado de una forma muy cruel, al frente de sus hijos, implorando por su vida, y hoy son sus hijos quienes quieren la oportunidad de cuidarlo. Un juicio abreviado nos niega la verdad y la reparación que necesitamos como familia”. Con estas palabras, Jimena Villarreal, hermana de Sebastián Villarreal , expresó públicamente su rechazo a la posibilidad de que el crimen de su hermano llegue a juicio abreviado.

El caso se remonta al 29 de febrero de 2024, cuando Sebastián Villarreal (46) fue asesinado a tiros en barrio Yofre Norte durante un intento de robo de su motocicleta. Desde entonces, la causa avanzó hasta quedar lista para ser juzgada en la Cámara Tercera del Crimen, pero la última decisión del fiscal generó un fuerte malestar en la familia.

Según indicó Jimena, el fiscal busca un acuerdo de juicio abreviado que podría beneficiar a los tres imputados mayores de edad, Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (18), quienes recibirían condenas que les permitirían recuperar la libertad antes de la edad que Sebastián tenía al momento de ser asesinado.

Mientras tanto, el acusado de 14 años fue declarado inimputable y quedó en libertad, y el de 17 años fue considerado penalmente responsable la semana pasada, por lo que deberá permanecer un año en el Complejo Esperanza.

Críticas al fiscal y a la investigación

En un video publicado en redes sociales, Jimena apuntó directamente contra la actuación del fiscal y cuestionó la seriedad de la investigación:



“Pareciera ser, o me pregunto, si el fiscal leyó las mil fojas que tiene este expediente, si dimensionó la gravedad de los hechos en una situación donde está claro que los delincuentes llevan una trayectoria delictiva juntos. No fue al azar. Estamos hablando de crimen organizado y nos vemos desamparados otra vez”.

Además, la mujer denunció la falta de acompañamiento institucional:

“Ni siquiera dio la cara Senaf y ahora en la audiencia del juicio de los adultos quedó claro que tampoco el fiscal se puso a trabajar. Viene de vacaciones y parece que no se puso a trabajar. Nos sentimos insultados, seriamente dañados y creemos que merecemos una justicia real”.

Reclamo frente a Tribunales II

La familia Villarreal convocó a una manifestación el próximo lunes 29 de septiembre, a las 10 de la mañana, frente a Tribunales II, con el objetivo de exigir que la causa sea elevada a un debate oral y público.

“Un juicio abreviado no es para esta causa. Por favor escúchenos. Sebastián no puede pedir más nada, murió implorando. No nos hagan seguir implorando por justicia. Mi hermano merece la verdad y descansar en paz”, concluyó Jimena Villarreal.

