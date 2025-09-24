Cuatro personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en una laguna de La Rinconada

En la localidad de La Rinconada, departamento Río Seco, cuatro personas fueron rescatadas luego de quedar aisladas por la crecida de una laguna mientras realizaban tareas de pesca.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger que transportaba una embarcación quedó empantanada en un campo inundado, impidiendo que los ocupantes pudieran salir por sus propios medios.

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, junto a trabajadores municipales, desplegaron un operativo de evacuación con un camión Unimog, logrando poner a salvo a los pescadores, quienes no presentaban lesiones.

Las tareas para retirar el vehículo del lugar demandaron dos jornadas completas debido a la dificultad del terreno anegado.