Descubrieron un búnker narco en Córdoba, hay un detenido

Un allanamiento se concretó en un búnker narco que funcionaba en Villa La Lonja, donde detuvieron a un hombre que está acusado de vender droga al menudeo. El operativo fue realizado por el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se presume que el sospechoso estaba vinculado a una banda que operaba en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se concretó en un domicilio de la manzana 97 de barrio Marqués Anexo y el aprehendido mantenía una relación cercana con una mujer que había sido detenida durante el pasado mes de junio.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado del detenido hacia la sede judicial.