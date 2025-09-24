Detuvieron a un hombre acusado de proveer drogas a una banda de Arroyito

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo en San Francisco a un hombre de 33 años señalado como proveedor de estupefacientes de una banda que operaba en Arroyito.

El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Tomasa Sosa al 1500, en barrio San Cayetano, donde los efectivos incautaron varias dosis de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la investigación, el detenido sería el encargado de trasladar y abastecer con drogas a la organización que fue desarticulada el pasado 4 de septiembre en Arroyito. En aquel operativo se realizaron cinco allanamientos en distintos barrios de la ciudad y se detuvo a cuatro personas, con el secuestro de 248 dosis de cocaína, 50 de marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros objetos vinculados a la comercialización.

Con esta nueva detención, la fiscalía busca consolidar la acusación por “comercialización de estupefacientes agravada por integrar una organización”, figura bajo la cual quedó recaratulada la causa. El hombre fue trasladado a sede judicial y permanece a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco.