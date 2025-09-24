Escándalo en Bouwer: cambió de genéro violó a siete presas e irá a juicio

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, resolvió la elevación a juicio de una causa que expuso un caso de extrema gravedad dentro del Establecimiento Carcelario de Bouwer.

El expediente ubica a Gabriela Nahir Fernández como probable responsable de abusos sexuales cometidos contra siete mujeres privadas de la libertad. Fernández había sido trasladado al penal femenino luego de obtener el reconocimiento oficial de su cambio de género, situación que generó controversia desde su ingreso.

De acuerdo con la requisitoria, se le atribuyen los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado, agravado por el conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. Según la fiscalía, varias de las víctimas resultaron contagiadas de sífilis.

En la misma causa también quedaron imputadas Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya, señaladas como probables coautoras de abuso sexual con acceso carnal mediante la introducción de objetos análogos, en compañía de Fernández.

Los testimonios de las internas afectadas, sumados a pericias médicas y psicológicas, constituyeron las pruebas determinantes para que el fiscal Ávila Echenique dispusiera el cierre de la instrucción. Ahora será la Cámara del Crimen la encargada de fijar la fecha del juicio oral, donde se ventilarán en detalle los hechos denunciados.

La causa despertó un fuerte debate dentro y fuera del ámbito penitenciario, ya que puso en discusión los protocolos de alojamiento tras cambios de género en personas privadas de la libertad y los mecanismos de prevención frente a delitos sexuales en cárceles de mujeres.