Explotó una vivienda en Villa María y un vecino de 38 años quedó internado

Una fuerte explosión sacudió anoche a vecinos de barrio Paso de los Andes, en Villa María, y dejó como saldo a un hombre de 38 años hospitalizado con graves lesiones.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Paso de los Andes al 1500, cuando la víctima abrió el horno y, según su testimonio, se produjo la explosión de una garrafa que estaba conectada en la cocina. El estallido provocó un derrumbe parcial en el inmueble, además de la inmediata asistencia de personal policial y bomberos.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur, donde los médicos diagnosticaron quemaduras en el rostro y compromiso de las vías aéreas. Actualmente permanece internado bajo cuidados especializados, mientras se evalúa su evolución.

Las autoridades investigan si la fuga de gas se originó en la garrafa o en la conexión, y se trabaja en pericias para determinar las causas exactas de la explosión.