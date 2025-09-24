Fiesta narco, un peligroso criminal y una venganza: la hipótesis del triple crimen

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) conmociona al país y parece haber desnudado una oscura trama vinculada al mundo narco. Los cadáveres habían sido descuartizados y enterrados en una vivienda de Florencio Varela, a más de treinta kilómetros del lugar donde habían sido vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca en La Tablada (La Matanza).

La principal hipótesis es que las tres amigas fueron asesinadas durante una fiesta organizada por una banda de narcotraficantes, la cual operaría en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Por el caso, se encuentra detenida una pareja de nacionalidad peruana (detenida en un hotel alojamiento) y otras dos personas que fueron sorprendidas cuando limpiaban con lavandina la vivienda donde se descubrieron los cuerpos.

La principal línea de investigación apunta a una venganza de un traficante peruano, hasta el momento prófugo.

En la casa del horror se ordenaron una serie de pericias que dieron cuenta de lo sucedido, pero además, los resultados preliminares de la autopsia, reveló que las jóvenes fueron torturadas y asesinadas brutalmente.