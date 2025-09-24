Fijaron fecha para el desalojo del terreno usurpado en Estancia Vieja

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz puso fecha límite para el desalojo del terreno de Estancia Vieja que había sido usurpado por un militar. Por el caso, se encuentra imputado un cabo de la Fuerza Aérea, que deberá abandonar el predio antes del próximo viernes 26 de septiembre.

El terreno pertenece a una familia de Buenos Aires que le había pedido al uniformado que lo cuide.

Los denunciantes son patrocinados por el abogado Carlos María Cardeilhac, quien llevaron adelante una batalla judicial para lograr que el militar (identificado como Leonel José Esquivel) abandone el predio donde había iniciado una construcción.

En caso de que no cumpla con la fecha establecida, trascendió que Esquivel será desalojado mediante el uso de la fuerza pública. Además, deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados por haber despojado a la familia del lote durante tres años.