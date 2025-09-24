Fueron torturadas y asesinadas, el horror del triple crimen en Florencio Varela

El informe preliminar de la autopsia realizada a los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, revelaron el horror que las tres jóvenes vivieron en Florencio Varela. El caso conmociona al país y trascendió que la data de muerte corresponde a un período de cuatro días, lo que revela que fueron asesinadas en distintos momentos y que habían sido torturadas.

Los femicidios de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) son investigados por el fiscal Gastón Duplaa, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Los cuerpos de las jóvenes desaparecidas fueron descubiertos este miércoles tras un amplio operativo policial en una vivienda de Villa Vatteone y hay cuatro sospechosos detenidos.

En uno de los casos, se detectaron intentos de quemaduras y mutilaciones en manos y dedos. Mientras que se conoció que una de las víctimas tenía hundimiento craneano y otra presentaba un corte en el abdomen post mortem, además de golpes y heridas.