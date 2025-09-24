Horror: Qué se sabe sobre el crimen del jubilado en Alcira Gigena

Una fuerte conmoción se desató en la localidad cordobesa de Alcira Gigena por el crimen de un jubilado de 70 años, quien fue asesinado de un golpe en la cabeza en la vivienda donde habitaba. El fallecido fue identificado como Sixto Omar Rivarola, quien fue hallado sin vida en un domicilio de la calle Héroes Anónimos al 800.

Según pudo conocerse, Rivarola estaba jubilado pero trabajaba como albañil y había perdido a su pareja hace apenas seis meses.

Sus familiares no lograban comunicarse con él y alertaron de la situación a la Policía, que dio con el cuerpo en la propiedad.

La investigación recayó en el fiscal Daniel Miralles, quien confirmó que se trata de una muerte de «naturaleza violenta» y ordenó una autopsia sobre el cuerpo para determinar las causas de la muerte.

Asimismo, trascendió que la casa estaba revuelta y que faltarían algunos elementos de valor.

Se hicieron varios allanamientos en las últimas horas y se secuestraron celulares, muestras de sangre y otros elementos de interés.