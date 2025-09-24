Irán a juicio los acusados por la violación y muerte de la pequeña Aralí

La justicia confirmó la elevación a juicio de la causa contra los acusados por la violación y muerte de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue asesinada en la localidad cordobesa de Brinkmann. Los acusados son la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch (28), su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33) y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40).

Los tres se encuentran imputados de abuso sexual agravado y homicidio criminis causa.

El brutal episodio se registró el pasado 1 de noviembre de 2024 y conmocionó a la localidad.

Las cámaras de seguridad captaron a Simeone y Varela cuando entraba y salieron del domicilio en distintas ocasiones hasta que, finalmente, el padrastro prendió fuego la propiedad. El hecho desnudó el contexto de vulnerabilidad y violencia que se registraba en el domicilio y también originó fuertes críticas que recayeron sobre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El proceso se realizará en la Cámara del Crimen de San Francisco, aunque todavía no hay fecha definida.

Los imputados se encuentran acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, homicidio criminis causa.