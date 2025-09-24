Las Varillas: murió el hombre de 83 años atacado en un robo en su casa

Un hombre de 83 años, identificado como Fernando Leyría, murió este martes en el hospital municipal de Las Varillas como consecuencia de las heridas sufridas durante un violento asalto en su vivienda ocurrido a fines de agosto.

El hecho tuvo lugar el 24 de agosto, cuando la policía fue alertada por llamados a la línea de emergencias que advertían ruidos y gritos en una casa de la ciudad. Al llegar, los efectivos encontraron a Leyría cubierto de sangre, con signos vitales y oculto debajo de una cama a un joven de 22 años, quien fue reducido de inmediato.

El anciano había permanecido internado desde entonces en grave estado y esta mañana se confirmó su fallecimiento, lo que agrava la situación judicial del acusado.

El supuesto autor del ataque continúa detenido y a disposición de la fiscalía de Las Varillas, que ahora investiga el hecho como un caso de homicidio en ocasión de robo.