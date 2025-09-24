Misiones: circulaban armados con las luces apagadas y cayeron con 84 kilos de marihuana

En la madrugada del martes, efectivos del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional detectaron movimientos sospechosos en un control fijo ubicado sobre el kilómetro 972 de la Ruta Nacional 14, en la provincia de Misiones.

Una camioneta Ford Ranger que había pasado por el peaje de Colonia Victoria circulaba con las luces apagadas e ingresó a un camino vecinal para eludir el puesto. Pese a las señales de detención, los ocupantes se dieron a la fuga. Tras un seguimiento controlado, el rodado fue hallado con las puertas abiertas. Allí, dos hombres —uno argentino y otro brasileño— intentaron descartar tres bolsas de arpillera que contenían 84 kilos 910 gramos de marihuana.

En el lugar también se secuestró una pistola calibre 22 largo cargada con seis municiones. Posteriormente, se confirmó que el ciudadano brasileño tenía pedido de captura en su país.

Paralelamente, otra camioneta Isuzu que circulaba por la zona actuaba como “puntero” del vehículo principal. En su interior viajaban dos hombres y una mujer embarazada de ocho meses. Los uniformados comprobaron que también habían pasado por el peaje de Colonia Victoria y que llevaban municiones del mismo calibre, además de un envoltorio con 62 gramos de cocaína.

El procedimiento derivó en la detención de tres argentinos y un brasileño, mientras que la mujer quedó supeditada a la causa. Los magistrados intervinientes dispusieron el decomiso de la droga, el arma, municiones, ambos vehículos, divisas y cinco teléfonos celulares, en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.