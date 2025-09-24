Ocho detenidos por incidentes en la sede de UOCRA Córdoba

Córdoba. Ocho personas fueron detenidas hoy en la ciudad de Córdoba, luego de incidentes producidos en la sede de UOCRA Córdoba. Además, un policía resultó herido.

A un día de las elecciones gremiales, el local de Av. Gral. Paz y La Tablada fue atacado, dejando como saldo daños en el mobiliario y en la puerta de ingreso. Por ello, la Policía estableció un perímetro de seguridad en la zona, logrando controlar la situación.

Sin embargo, las autoridades permanecen atentas ante posibles nuevos incidentes durante la jornada electoral de mañana.