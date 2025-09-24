Otro accidente en Carlos Paz dejó a un motociclista hospitalizado

Villa Carlos Paz vivió este miércoles una jornada marcada por dos siniestros viales ocurridos con pocas horas de diferencia.

El más reciente sucedió en la esquina de avenida Cárcano y Jujuy, en barrio Miguel Muñoz. Allí, una mujer de 79 años que circulaba en un Toyota Etios impactó contra una motocicleta Honda Wave 110cc conducida por un joven de 25 años. El servicio de emergencias lo trasladó al hospital local con diagnóstico de traumatismos varios, mientras que la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos.

Más temprano, en la intersección de avenida San Martín y Belgrano, se produjo otro accidente de tránsito que dejó heridas a una mujer de 31 años y a una adolescente de 14, ambas ocupantes de una moto Honda Wave. El rodado chocó contra un automóvil Honda Fit manejado por una mujer de 80 años. Las víctimas fueron asistidas en el lugar y derivadas al Hospital Gumersindo Sayago con escoriaciones varias, encontrándose fuera de peligro.

En este primer operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, Seguridad Urbana, efectivos policiales y un servicio de emergencias médicas.

De esta manera, en un mismo día, Carlos Paz registró dos accidentes con motociclistas lesionados, uno en pleno centro y otro en barrio Miguel Muñoz.