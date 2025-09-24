¿Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela?

Cuatro sospechosos fueron detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, el brutal crimen que terminó con la vidas de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los cuerpos de las tres amigas desaparecidas en La Matanza fueron encontrados este miércoles 24 de septiembre en una vivienda ubicada en las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, que había sido limpiada con lavandina y donde había restos de sangre.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de nacionalidad peruana llamado Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, además de tres argentinos cuyos nombres son Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años. El primero de ellos, se encontraba indocumentado y no contaría con antecedentes penales.

En tanto, González Guerrero tiene domicilio en Florencio Varela y Parra e Ibarra, serían vecinos del barrio Santa Rosa,

Villanueva Silva y González Guerrero se encontraban en un hotel cerca de la casa de Florencio Varela y ella, aparece como la titular del alquiler de la casa donde fueron descubiertos los cuerpos descuartizados y enterrados.