San Francisco: operativo dejó detenidos y más de 10 motos secuestradas

En el marco del Plan 90/10, la Policía de Córdoba encabezó un operativo interfuerzas en San Francisco, Frontera (Santa Fe) y localidades aledañas, que dejó como resultado varias personas detenidas y el secuestro de más de diez motocicletas vinculadas a distintos ilícitos.

El dispositivo contó con la participación de efectivos de diversas dependencias de la policía provincial, junto a personal de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Policía de Santa Fe.

La supervisión del operativo estuvo a cargo de la directora de la Unidad Regional Departamental San Justo, Analia Ludueña, quien destacó la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.