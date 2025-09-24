Tanti: una pareja se accidentó en moto y descubren que tenía números limados

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes en el barrio Los Chañares, en Tanti, derivó en la hospitalización de un joven y en el secuestro de la motocicleta que conducía, la cual presentaba serias irregularidades.

El hecho se produjo alrededor de las 20 horas en calle Independencia al 600, cuando un joven de 21 años manejaba una Bajaj Rouser 200 cc acompañado por una mujer de 23 años. En circunstancias que se investigan, perdió el control del rodado y ambos terminaron cayendo sobre la calzada.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y asistió a los ocupantes. La mujer no registró lesiones, mientras que el conductor fue diagnosticado con un traumatismo en la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado al Hospital Domingo Funes para recibir una mejor atención.

Lo que parecía un accidente más, sin embargo, tomó otro rumbo al momento de verificar la situación del vehículo. Los efectivos constataron que el dominio colocado correspondía en realidad a una motocicleta Nevada 110 cc y que tanto el número de motor como el del cuadro estaban limados, una señal clara de adulteración.

Por disposición de la fiscalía de turno, se procedió al secuestro inmediato de la moto, que quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se avanza en la investigación para determinar su procedencia.

El episodio no solo dejó como saldo un herido, sino también la confirmación de que el rodado en el que viajaba la pareja se encontraba en situación irregular, lo que añade un capítulo judicial a lo que comenzó como un accidente vial.