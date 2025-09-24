Tres adolescentes fueron detenidos en Córdoba tras asaltar a una mujer y huir en un vehículo

Tres adolescentes de entre 16 y 17 años fueron detenidos en Córdoba capital cuando intentaban desarmar un automóvil con pedido de secuestro en barrio Villa Unión.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el operativo permitió recuperar el vehículo y también pertenencias que habían sido robadas momentos antes a una mujer en barrio Villa La Tela. La víctima había denunciado que los jóvenes la interceptaron y le sustrajeron sus objetos personales, para luego escapar en el auto.

Los efectivos lograron rastrear el rodado hasta Villa Unión, donde sorprendieron a los adolescentes cuando intentaban desarmarlo. Tras ser reducidos, quedaron a disposición de la Justicia Juvenil, mientras se avanza en la investigación.

El vehículo y los elementos recuperados fueron restituidos a la damnificada.