Un adolescente fue detenido tras una persecución por las calles de Carlos Paz

Un adolescente de 17 años fue detenido tras haber una intensa persecución por las calles de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió el martes pasado alrededor de las 18 horas en la zona de la Costa del Río y trascendió que el menor fue aprendido en la calle Quevedo y se procedió al secuestro de la moto Honda Wave que conducía.

Según pudo conocerse, iba acompañado de otro joven que se arrojó del rodado en movimiento y logró darse a la fuga.

En un determinado momento, el motociclista perdió el control, cayó al suelo y fue trasladado hacia la comisaría local. El personal policial llevó adelante un seguimiento controlado que permitió dar con la moto que no tenía cachas ni dominio colocado.