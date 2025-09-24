Un joven terminó hospitalizado tras la explosión de un bidón en La Carlota

Un joven de 20 años resultó herido este miércoles al mediodía en La Carlota, tras la explosión de un bidón con líquido inflamable mientras realizaba trabajos de soldadura en la esquina de 25 de Mayo y Mariano Elgueta.

El estallido provocó lesiones en el tórax y cortes en el rostro, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Las causas del incidente aún se investigan, aunque se presume que la manipulación del bidón en medio de la tarea habría generado la deflagración.