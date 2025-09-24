Violencia en la ruta: dos camioneros golpearon a un policía de la Caminera

Un operativo de control vehicular en la localidad de Lucio V. Mansilla terminó con dos camioneros detenidos luego de que agredieran a un efectivo de la Policía Caminera.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró cuando uno de los conductores era notificado por diversas infracciones. En ese momento, tanto él como otro camionero reaccionaron violentamente contra el uniformado, provocándole lesiones que obligaron a su atención médica.

Tras la intervención de más efectivos, los dos hombres fueron reducidos y trasladados a sede policial. Además, uno de los camiones involucrados quedó secuestrado como parte de las actuaciones judiciales.

El caso quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que deberá definir los cargos y avanzar en la investigación sobre la agresión al personal de seguridad.