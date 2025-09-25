Andrea Del Boca, Julio De Vido fueron absueltos en el juicio por la novela “Mamá Corazón”

Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal N° 7 absolvió este jueves a todos los acusados en la causa “Mamá Corazón”, entre ellos la actriz Andrea Del Boca y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Entre los procesados que tenía el expediente y que ahora fueron declarados inocentes había ex funcionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El TOF N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, informó que los fundamentos del veredicto se conocerán el 25 de noviembre.

Más temprano el Tribunal dio lugar a las últimas palabras de los acusados. De Vido evitó hacer nuevas declaraciones, mientras que Del Boca, visiblemente compungida y al borde de las lágrimas, solo agradeció el buen trato del tribunal durante el juicio.

Quien aprovechó la oportunidad de pronunciarse fue Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM. “Me duele que esta causa, de una forma u otra, ensucia a una institución que ha hecho un gigantesco esfuerzo de crecer en los márgenes de la ciudad, en una zona muy castigada como es San Martín. En los 12 años que fui rector hemos transformado esa universidad”, dijo el académico.