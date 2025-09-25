Brutal: El asesinato de las tres amigas habría sido transmitido por Instagram

A medida que avanza la investigación, se suman detalles escalofriantes del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Los crímenes de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) habrían sido grabados en vivo través de Instagram y se fortalece la hipótesis de una «venganza» vinculada al mundo del narcotráfico.

Se apunta al accionar de una banda que estaría liderada por un ciudadano peruano.

En ese sentido, se cree que las torturas y asesinatos de las jóvenes fueron una «advertencia a su propia banda».

La información fue confirmada por voceros del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, quien reconoció que las torturas y los asesinatos «se transmitieron «por Instagram» para «un grupo cerrado».

A partir de estos datos, se refuerza la teoría de un hecho de índole mafioso ligado al submundo de la venta de drogas.