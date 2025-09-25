Buscan desesperadamente a un joven que desapareció en Villa Giardino

Una intensa búsqueda dio inicio en las últimas horas para tratar de localizar a Ezequiel Funes, un joven de 19 años que desapareció de su hogar en la ciudad de Villa Giardino (Valle de Punilla). En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y trascendió que fue visto por última vez el miércoles pasado en un domicilio del barrio La Higuerita.

Desde entonces, no se tiene novedad hasta el momento.

El joven es de contextura física delgada, de aproximadamente 1,55 de alto, tez trigueño, pelo corto y vestía ropas de color gris, tatuaje en lado del corazón con la inscripción BRENDA.

Cualquier información sobre su paradero comunicarse a la Comisaria de Huerta Grande (3548) 426661 o a los Tribunales de Cosquín 3541-454985 (int. 56261, 56141- 145) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.