Cayó una banda con drogas valuadas en más de 1.3 millones de dólares

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante una serie de allanamientos que permitió desmantelar una importante banda que vendía drogas en la ciudad de Córdoba y contaba con un cargamento valuado en más de 1.3 millones de dólares en el mercado internacional.

Se hicieron doce procedimientos que permitieron el secuestro de armas de fuego y la detención de cinco personas.

Asimismo, se incautaron 50 kilos y 932 gramos de cocaína en los operativos llevados adelante en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas.

Un total de 120 efectivos participaron del dispositivo, que incluyó el cierre de cuatros puntos de venta de estupefacientes, lugares de acopio y un espacio que estaba destinado al fraccionamiento y estiramiento de la sustancia.

Se trata de uno de los operativos más importantes que se realizaron durante el 2025 en la Provincia de Córdoba.