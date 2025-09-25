Clausuraron una carnicería por arrojar carne podrida a la costanera de Villa María

La Municipalidad de Villa María clausuró una carnicería del barrio Vista Verde luego de comprobar que arrojaba restos de huesos y carne en avanzado estado de putrefacción a la zona conocida como El Arenero, junto a la costanera.

El procedimiento se inició a partir de denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de bolsas con materia orgánica en descomposición que generaban fuertes olores y representaban un riesgo sanitario y ambiental. También señalaron el peligro de intoxicación para perros que circulan por el sector.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los inspectores municipales identificaron a una camioneta vinculada con el local comercial. Con esas pruebas, el Juzgado de Faltas intervino, aplicó una multa y dispuso la clausura inmediata de la carnicería.