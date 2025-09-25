Condenaron al chofer de una app de viaje que abusó de sus familiares

La justicia condenó a 12 años de cárcel a un chofer de una app de viajes de Córdoba que violó a tres familiares. Se desarrolló un juicio abreviado donde el acusado, un hombre de 36 años de edad, reconoció haber abusado sexualmente de tres mujeres que integraban su círculo más cercano.

Los ataques ocurrieron entre 2013 y 2024, que incluyeron abuso sexual gravemente ultrajante y abuso con acceso carnal, siempre en un contexto de violencia de género y relaciones de poder asimétricas.

El hombre fue detenido durante el pasado mes de marzo a partir del testimonio de su hija de 14 años, quien le contó a su madre una situación de abuso. Posteriormente, se sumaron los relatos de otras dos mujeres de la familia (quienes eran menores al momento de los hechos) que habían soportado la misma situación.

El condenado también está imputado en otra causa por abuso sexual con acceso carnal y hay cinco denuncias en su contra.