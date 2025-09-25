Confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano, autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Noticias Relacionadas Triple crimen de Florencio Varela: se negaron a declarar los cuatro detenidos

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Detalles espeluznantes de las torturas

La investigación de este brutal triple crimen de Florencio Varela sumó datos estremecedores tras conocerse los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las pericias forenses revelaron que las tres jóvenes fueron sometidas a una brutal tortura antes de ser asesinadas en cadena, pero el caso de Lara Gutiérrez es particularmente macabro.

Según los informes de necropsia, la menor de 15 años fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Lara tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte. Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma el ensañamiento previo a su deceso.

Crímenes en cadena y signos de extrema violencia

Las autopsias confirmaron que los homicidios se perpetraron durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00, pocas horas después de que las jóvenes fueran vistas con vida por última vez y de su llegada a Varela. Los cuerpos fueron encontrados enterrados, maniatados con cinta en pies, manos, cuello y rostro.

Los otros hallazgos también dan cuenta de la saña de los atacantes:

Una de las víctimas mayores (20 años): Sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes en el rostro.

La otra víctima mayor (20 años): Presentaba una luxación cervical, golpes en el rostro y un "corte transversal" en el abdomen que fue realizado postmortem, con un intento de calcinar el cadáver.

Los investigadores ahora buscarán rastrear perfiles genéticos y huellas de terceros en los cuerpos y el lugar del hallazgo, mientras avanzan en la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.