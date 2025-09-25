Cuatro detenidos por montar un kiosco para vender cocaína y marihuana

Tras una investigación que se extendió por siete meses, el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró desarticular un kiosco de drogas y detuvo a cuatro personas con varias dosis de cocaína y marihuana y un arma de fuego. Se llevó adelante un allanamiento en tres domicilios del barrio Argüello Lourdes, en la ciudad de Córdoba.

En uno de los domicilios, funcionaba un kiosco abierto las 24 horas que se habría usado como pantalla para comercializar estupefacientes y trascendió que fueron arrestados tres hombres de 23, 28 y 32 años, y una mujer de 32 años.

Asimismo, se secuestraron 164 dosis de cocaína, 90 de marihuana, un revólver calibre 22 con dos cartuchos, dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Según pudo conocerse, tres de los investigados intentaron escapar al percatarse del allanamiento y uno arrojó un arma en un patio y otros huyeron por los techos. Finalmente, todos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial.