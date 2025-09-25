Desarticularon la banda que estaría detrás de un robo ocurrido en Dean Funes

Tras un allanamiento que se hizo en la ciudad de Dean Funes, fueron detenidas tres personas que se encuentran acusadas de haber cometido un robo en la localidad de Dean Funes.

Se logró aprehender a una mujer de 43 años y horas más tarde, se identificó a dos hombres de 45 y 24 años que se presentaron en la unidad judicial).

El allanamiento fue llevado a cabo ayer en horas de la tarde por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Ischilín con el apoyo táctico del ETER en una vivienda de la ciudad mencionada. Se logró además el secuestro de una suma de dinero y un teléfono celular, elementos que serían clave para el avance de la investigación.

La causa ha sido caratulada como «robo doblemente calificado por haberse cometido en poblado y en banda y mediante el uso de arma» y es instruida por la Fiscalía de la 9° Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Analía Cepede.