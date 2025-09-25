Desbarataron una organización narco en Córdoba

Córdoba. En una investigación de cinco meses y dirigida por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuó 10 allanamientos (cinco puntos de venta cerrados), desbarató una organización narco compuesta por 12 integrantes e incautó una importante cantidad de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en barrios Almirante Brown, Chino y Ciudad de Mis Sueños. Entre los detenidos, se encontraban cinco hombres y siete mujeres mayores de edad. Además, contaban con antecedentes por uso de armas de fuego, robo y narcotráfico.

En los domicilios, con destacada labor de los investigadores y los canes detectores de narcóticos, se logró la incautación de 19.628 dosis de marihuana (distribuidas en panes y trozos) y 18 de cocaína, 33 semillas de cannabis sativa, dos armas de fuego cortas, dinero ($5.216.200 y 800 dólares), un automóvil, una motocicleta y elementos relacionados a la causa.

Para destacar, la organización desbaratada comercializaba drogas tanto desde los puntos de venta y con la modalidad de delivery en diversos barrios de la ciudad.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.



