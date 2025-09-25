Fue imputado por la Fiscalía de Cosquín

Detuvieron a un joven por una serie de robos en el Valle de Punilla

Se hizo un procedimiento en un domicilio del barrio Los Manantiales y se procedió al secuestro de un teléfono celular y prendas de vestir.
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 10:53

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte llevó adelante un allanamiento y detuvo a un joven de 18 años, quien se encontraría vinculado a una serie de hechos delictivos en la región.

Se hizo un procedimiento en un domicilio del barrio Los Manantiales y se procedió al secuestro de un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas para cometer los hechos delictuales.

Es importante mencionar que los procedimiento fueron realizados por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

