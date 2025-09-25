Frustraron dos robos en casas de Tanti y Bialet Massé, hay cinco detenidos

Dos robos fueron frustrados durante las últimas horas en domicilios de las ciudades de Tanti y Bialet Massé.

El primero hecho se registró alrededor de las 1,45 horas en el barrio Mirador del Lago de Bialet Massé, donde un joven de 21 años (que estaba al cuidado de la vivienda) escuchó ruidos en la parte de abajo de la vivienda y divisó a dos sujetos. Se procedió a realizar un operativo cerrojo con resultado positivo, procediendo a la aprehensión de dos hombres de 18 y 24 años de edad.

En tanto, el otro suceso se produjo cerca de las 2 horas en una vivienda de Villa Parque del Lago San Roque (Tanti). El personal del Comando de Acción Preventiva de la Zona 2 fue comisionado al lugar por la central de monitoreo y entrevistó a una mujer mayor de edad, la cual manifestó que tres personas habrían querido ingresar a su domicilio.

Se hizo un rastrillaje por el sector y logró la detención de tres jóvenes de 18, 16, y 15 años de edad y trascendió que uno de los mismos tenía en su poder un arma blanca.