Fue filmado por una cámara cuando intentaba entrar a una casa de Carlos Paz

Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada cuando intentaba entrar a robar en una vivienda ubicada en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo alrededor de las cinco de la mañana en un domicilio del barrio Villa Domínguez y trascendió que el sospechoso fue registrado por las cámaras de seguridad.

El personal del Comando de Acción Preventiva se hizo presente en el lugar tras un llamado que hizo el propietario de la casa.

El malviviente fue filmado cuando saltaba la tapia al domicilio colindante.

Inmediatamente, se dispuso su traslado hacia la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.