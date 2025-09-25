Fuerte choque en Villa Carlos Paz, una joven terminó en el hospital

Una joven resultó herida y fue trasladada hacia el Hospital Sayago tras un choque entre un auto y moto que se registró en el barrio La Cuesta de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho se produjo este jueves 25 de septiembre alrededor de las diez de la mañana en la intersección de Avenida San Martín y Gabriela Mistral.

En el lugar, colisionaron un vehículo Ford Fiesta (conducido por un hombre de 32 años) y una motocicleta Appia 110cc (donde iba una joven de 22 años).

A causa del impacto, la ocupante del rodado menor sufrió una herida cortante en el rostro y un traumatismo en uno de sus miembros superiores y debió ser asistida por el servicio de emergencias.