Valle de Punilla

Hallaron sano y salvo al joven buscado en las sierras de Córdoba

Según pudo conocerse, se encuentra en buen estado de salud y fue trasladado hacia la comisaría local.
Sucesos
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 11:09

El joven que había desaparecido de su casa en la ciudad de Villa Giardino y era intensamente buscado en el Valle de Punilla, fue encontrado sano y salvo y se reencontró con su familia.

Ezequiel Funes se había ausentado en el día de ayer en su domicilio del barrio La Higuerita.

Según pudo conocerse, se encuentra en buen estado de salud y fue trasladado hacia la comisaría local.

Se buscan esclarecer los motivos que lo llevaron a abandonar su hogar y se desconoce dónde pasó las últimas 24 horas.

