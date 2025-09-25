La aterradora frase que soltó el jefe narco detrás del triple crimen

El narco peruano conocido como «Pequeño Jota» está sindicado como el principal responsable por la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres amigas que fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela. El triple crimen fue transmitido en vivo en tiempo real como una advertencia de la banda.

«Así le va a quien me roba»; soltó el cabecilla del grupo, antes que los sicarios comenzaran el ataque violento contra las jóvenes.

Es por eso, que los investigadores consideran que el hecho se dio en el marco de una acción de disciplinamiento interno.

La frase fue pronunciada durante un video que se difundió a través de un grupo cerrado de Instagram al que se conectaron unas 45 personas. El horror comenzó con la amputación de los cinco dedos de la mano izquierda de Lara y una de sus orejas, antes de haber sido asesinada de una puñalada en el cuello. Posteriormente, siguió con una brutal golpiza a Brenda (quien sufrió una fractura del cuello) y una ataque a puntazos a Morena, a quien también le pegaron brutalmente y le aplastaron la cabeza.

Se presume que las chicas llegaron engañadas con la promesa de participar de un evento, sin saber que la banda ya había planificado el hecho y hasta había cavado los pozos donde serían depositados los restos.

Por el caso, se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos imputados por homicidio agravado.

Se busca intensamente a «Pequeño Jota», el presunto autor intelectual del horror, de 23 años, que vivía en la Villa Zavaleta. De acuerdo a la investigación, se trataría de un vendedor de cocaína y otras drogas al menudeo que habría planificado el salvaje hecho y que buscaría hacerse de un nombre en el mundo narco.