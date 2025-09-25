Nadie sabe qué cayó del cielo en una localidad de Chaco

Un hecho inusual conmocionó esta tarde a la comunidad de Puerto Tirol, en la provincia del Chaco. Según confirmaron fuentes policiales, alrededor de las 18:15 vecinos de la zona rural del ex Campo Rossi denunciaron la caída de un objeto metálico desde el cielo.

Al llegar al lugar, efectivos constataron la presencia de un elemento cilíndrico de aspecto metálico que había impactado en el terreno y quedó alojado en el suelo. El propietario del campo, Ramón Ricardo González, de 47 años, permitió el ingreso de las autoridades para la inspección.

De inmediato se dio intervención al Departamento de Bomberos Metropolitana para descartar riesgos de explosividad o toxicidad. La zona permanece acordonada y bajo resguardo a la espera de personal técnico especializado que determinará el origen y características del objeto.

Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras el hallazgo despierta curiosidad y expectativa entre los vecinos de Puerto Tirol.