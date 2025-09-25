Operativo en Punilla: secuestran droga a motociclista en la ruta

Control en las sierras
Operativo en Punilla: secuestran droga a motociclista en la rutaLa Policía Caminera lo sorprendió durante un operativo en la ruta; también llevaba dinero y otros elementos.
Un joven fue detenido en Villa Giardino, departamento Punilla, tras un control realizado por la Policía Caminera en el que se le secuestraron casi 30 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
El procedimiento contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El joven quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para determinar el origen y el destino de la sustancia.