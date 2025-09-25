Control en las sierras

Operativo en Punilla: secuestran droga a motociclista en la ruta

La Policía Caminera lo sorprendió durante un operativo en la ruta; también llevaba dinero y otros elementos.
Sucesos
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 19:45

Un joven fue detenido en Villa Giardino, departamento Punilla, tras un control realizado por la Policía Caminera en el que se le secuestraron casi 30 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El joven quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para determinar el origen y el destino de la sustancia.

