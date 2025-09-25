Perdió la vida el joven que sufrió un grave accidente en Villa Nueva

El joven de 21 años que protagonizó un grave accidente en Villa Nueva y permanecía internado en el Hospital Pasteur de Villa María, falleció durante las últimas horas y la noticia provocó una fuerte conmoción en la localidad.

La víctima había sido hospitalizada el pasado 16 de septiembre tras haber resultado con graves lesiones por un siniestro ocurrido en la intersección de las calles España y Carranza.

Según se conoció, se trasladaba a bordo de una moto Honda Wave 110 cc que colisionó (por causas que se intentan determinar) contra un automóvil Chevrolet Corsa.