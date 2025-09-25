Riesgo máximo de fuego: piden no encender fuego ni hacer quemas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que el riesgo extremo de incendios forestales se mantendrá en todo el territorio provincial durante este jueves y viernes. Las condiciones meteorológicas actuales favorecen la propagación del fuego, por lo que las autoridades pidieron reforzar los cuidados.

Se prevé que recién en la noche del viernes o la madrugada del sábado ingrese un frente de tormenta acompañado por vientos del sur, lo que podría modificar el nivel de alerta.

Roberto Schreiner, vocero del área, recordó que “está terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda originar un foco”. También instó a dar aviso inmediato a las autoridades en caso de observar una columna de humo.

La población puede comunicarse al 0800-888-FUEGO (38346), al 911 de la Policía de Córdoba o al 100 de Bomberos Voluntarios para denunciar cualquier inicio de incendio.