Robaron una moto y los atraparon, ocurrió en Córdoba

Dos hombres fueron detenidos tras haber robado una moto de una casa ubicadas en Villa La Maternidad, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento se concretó ayer en horas de la tarde y el personal policial contó con apoyo del Centro de Análisis de Imágenes y Seguimiento de Delitos, que detectó los movimientos de los sospechosos.

El operativo se concretó cerca de las 16:40 horas en una vivienda situada en el Pasaje Concordia, donde se procedió al secuestro de una motocicleta marca KTM Adventure 390cc (que había sido robada el pasado mes de agosto), además de dos teléfonos celulares, prendas de vestir, una bicicleta y una suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

Inmediatamente, estas personas y todo lo incautado quedaron en manos de la fiscalía de instrucción de turno.