Se prendió fuego un departamento en Alberdi y evacuaron a veinte personas

Veinte personas fueron evacuadas por el incendio de un departamento en un edificio de barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la noche en un complejo ubicado en Avenida Colón al 3100 y no hubo heridos.

Una dotación de los bomberos voluntarios se hizo presente en el lugar y logró controlar el siniestro, que afectó el hall de ingreso del inmueble y destruyó un armario de madera que contenía libros y documentación.

En simultáneo, efectivos policiales coordinaron la evacuación preventiva de los ocupantes del domicilio.