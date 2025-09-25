Tres adolescentes detenidos por apedrear un colectivo en La Calera

Ocurrió en el barrio Cuesta Colorada
Tres menores fueron aprehendidos tras haber lanzado piedras contra un transporte interurbano en la ciudad de La Calera.
Los adolescentes tienen entre 14 y 16 años y fueron detenidos anoche por efectivos policiales sobre la Ruta E-55, a la altura del kilómetro 6, en el barrio Cuesta Colorada, localidad de La Calera.
Los jóvenes habrían comenzado a apedrear la unidad y provocaron la rotura de una de las ventanillas laterales, aunque afortunadamente no se registraron heridos.
Según pudo conocerse, quedaron a disposición de la justicia y se investigan las circunstancias que originaron el hecho.