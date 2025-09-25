Ocurrió en el barrio Cuesta Colorada

Tres adolescentes detenidos por apedrear un colectivo en La Calera

Los jóvenes protagonizaron un ataque violento y provocaron la rotura de una de las ventanillas laterales.
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 10:19

Tres menores fueron aprehendidos tras haber lanzado piedras contra un transporte interurbano en la ciudad de La Calera.

Los adolescentes tienen entre 14 y 16 años y fueron detenidos anoche por efectivos policiales sobre la Ruta E-55, a la altura del kilómetro 6, en el barrio Cuesta Colorada, localidad de La Calera.

Los jóvenes habrían comenzado a apedrear la unidad y provocaron la rotura de una de las ventanillas laterales, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Según pudo conocerse, quedaron a disposición de la justicia y se investigan las circunstancias que originaron el hecho.

