Triple crimen de Florencio Varela: se negaron a declarar los cuatro detenidos

Los dos hombres y las dos mujeres se abstuvieron de responder preguntas ante el fiscal.
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 18:57

Los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá. (NA)

