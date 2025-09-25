Un motociclista fue detenido durante un control policial en Cosquín

Un joven fue detenido durante un control policial en la ciudad de Cosquín y se logró recuperar una moto con pedido de secuestro. El hecho ocurrió durante las últimas horas y se trata de una Zanella ZB que era requerida por la justicia.

El conductor fue inmediatamente trasladado hacia la comisaría local y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción.

Todo ocurrió durante un procedimiento de rutina y es importante mencionar, que cuando se chequearon los datos del rodado, éste arrojó pedido de secuestro vigente, de la Unidad Judicial de Cosquín.