Una retroexcavadora atropelló a un niño que jugaba y lo mató

Un niño de 9 años perdió la vida tras haber sido atropellado por una retroexcavadora en un trágico hecho ocurrido en Tucumán. El pequeño se encontraba jugando en una finca de Taco Ralo (ubicada en el paraje San Isidro) y trascendió que la máquina era conducida por un hombre de 34 años de edad.

Todo se produjo el miércoles pasado alrededor de las 15,30 horas y la víctima fue identificada como Aron Josué Sotelo, de 9 años.

El conductor manifestó que no se percató de la presencia del niño y reconoció que lo atropelló accidentalmente, por lo que ha sido imputado del presunto delito de homicidio culposo.

En el lugar, trabajó la Unidad Fiscal de Atentados y Graves Delitos contra las Personas del Centro Judicial Concepción.