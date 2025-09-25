Vecinos denuncian que dos perros fueron abandonados y son un peligro

Vecinos de la localidad de Río Ceballos denuncian la presencia de dos perros peligrosos que habrían estado involucrados en la muerte de una jubilada de 82 años. La mujer fue encontrada sin vida el fin de semana pasado en una casa de la ciudad y se presume que podría haber sido atacada por los animales, quienes habrían sido «abandonados».

Los perros pertenecen a la raza dogo, permanecen en el domicilio y los habitantes del sector sostienen que no tienen agua ni comida y que se levantó la custodia policial.

En diálogo con El Doce, una de las vecinas sostuvo: «Nadie ha venido a retirarlos, el dueño no volvió más a la vivienda. Están solos y la custodia policial que teníamos por los perros se fue cuando la fiscal indicó que ya estaba liberada la zona. Siguen siendo un peligro para todos los vecinos. El temor es que se escapen. Las tapias son muy bajas».

No sería la primera vez que la víctima tenía «problemas con los animales», quienes durante el pasado mes de diciembre, le habían provocado severas lesiones en el brazo y en la cabeza.